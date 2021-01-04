Италия

Милан продолжает переговоры о продлении контракта.

Мино Райола пытается провернуть переход Джанлуиджи Доннаруммы в Челси и ПСЖ, сообщает Sempremilan со ссылкой на Mediaset.

Оба клуба ищут номера один на следующий сезон и заинтересованы в итальянском голкипере. Челси и ПСЖ готовы платить футболисту 12-14 миллионов евро в сезон.

Сам Джанлуиджи Доннарумма хочет остаться в Милане и готов продлить соглашение с текущим клубом, однако, как утверждает источник, Райола настаивает на уходе.

Единственным камнем преткновения в переговорах голкипера с Миланом остается зарплата — итальянец хочет десять миллионов, но клуб готов платить лишь семь.

Отметим, что действующее соглашение Джанлуиджи Доннаруммы с "россонери" истекает в конце этого сезона.

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