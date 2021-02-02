Италия

Стали известны стартовые составы команд на первый полуфинал Кубка Италии.

Сегодня состоится первый полуфинал Кубка Италии между Интером и Ювентусом. Стали известны стартовые составы команд:

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Брозович, Видаль, Янг — Мартинес, Санчес.

Запасные: Весино, Гальярдини, Д`Амброзио, Коларов, Паделли, Перишич, Пинамонти, Раду, Раноккья, Сенси, Эриксен.

Ювентус: Буффон — Куадрадо, Де Лигт, Демираль, Алекс Сандро — Бернардески, Бентанкур, Рабьо, Маккени — Кулусевски, Роналду.

Запасные: Бонуччи, Данило, Драгусин, Кьеза, Кьеллини, Мората, Пеетерс, Пинсольо, Артур, Фаджоли, Фработта, Щесны.

Матч начнется в 21:30. Ответная игра пройдет на стадионе Ювентуса 9 октября. В другом полуфинале встречаются Аталанта и Наполи.