Стали известны стартовые составы команд на первый полуфинал Кубка Италии.
Втиттер Ювентуса
02 февраля 2021, 21:14
Сегодня состоится первый полуфинал Кубка Италии между Интером и Ювентусом. Стали известны стартовые составы команд:
Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Брозович, Видаль, Янг — Мартинес, Санчес.
Запасные: Весино, Гальярдини, Д`Амброзио, Коларов, Паделли, Перишич, Пинамонти, Раду, Раноккья, Сенси, Эриксен.
Ювентус: Буффон — Куадрадо, Де Лигт, Демираль, Алекс Сандро — Бернардески, Бентанкур, Рабьо, Маккени — Кулусевски, Роналду.
Запасные: Бонуччи, Данило, Драгусин, Кьеза, Кьеллини, Мората, Пеетерс, Пинсольо, Артур, Фаджоли, Фработта, Щесны.
Матч начнется в 21:30. Ответная игра пройдет на стадионе Ювентуса 9 октября. В другом полуфинале встречаются Аталанта и Наполи.