Италия

Стали известны стартовые составы команд для первого поединка полуфинала Кубка Италии, в котором сыграют неаполитанский Наполи и бергамаская Аталанта.

Во второй полуфинальной паре Кубка Италии между собой будут вести неаполитанский Наполи и бергамаская Аталанта, чья двухматчевая дуэль начнется на поле стадиона "Диего Армандо Марадона".

Наставник "южан" Дженнаро Гаттузо необычно подошел к формированию стартового состава своей команды на эту игру, поэтому мы, в частности, сможем наблюдать за игрой Наполи по схеме с тремя защитниками, а Ди Лоренцо и Хисай при этом исполнят функции фланговых полузащитников. На острие атаки место займет Лосано, а центре полузащиты сыграет Бакайоко.

Джан Пьеро Гасперини, после поражения в чемпионате от римского Лацио (1:3), в очередной раз перетасовал свое атакующее звено, в результате чего украинец Руслан Малиновский не получил места в стартовом составе. В центр обороны Аталанты вернется Ромеро, а Госенс займет привычную позицию в левом фланге полузащиты. Пару Сапате в нападении составит Муриэль.

Наполи: Оспина — Максимович, Манолас, Кулибали — Ди Лоренцо, Бакайоко, Демме, Хисай — Политано, Лосано, Инсинье.

Запасные: Мерет, Контини-Барановский, Гулам, Ррахмани, Мариу Руи, Эльмас,, Лоботка, Зьелински, Осимхен, Петанья, Чоффи.



Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Мехле, де Роон, Фройлер, Госенс — Пессина — Муриэль, Сапата.

Запасные: Джелми, Росси, Скальвини, Кальдара, Руджери, Миранчук, Малиновский, Гисланди, Пашалич, Гьябуаа, Иличич, Ламмерс.



Матч Наполи — Аталанта начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.