Италия

Football.ua разбирается в проблемах, которые мешают неаполитанцам подняться на новый уровень.

Этот розыгрыш Серии А на редкость интересен своей вариативностью: Ювентус уже не доминирует, миланские клубы реально претендуют на титул, а за места в Лиге чемпионов разворачивается интереснейшая гонка сразу нескольких команд.

При таких раскладах одним из участников борьбы за "скудетто" мог бы стать Наполи. Главная команда Юга Италии несколько лет подряд, с 2016 по 2019 год, занимала 2-3 места, а в сезоне-2017/18 имела все шансы выиграть долгожданное чемпионство. Сейчас её дела куда хуже: она не попадает даже в зону ЛЧ. Почему неаполитанцы так сдали?

Чемпионы по разгромам

Потенциал у Наполи высочайший. Добрая половина основы (Инсинье, Мертенс, Кулибали, Зелински, Хюсай) играла ещё в чудесной команде Маурицио Сарри. Остальных набирали точечно, причём за немалые деньги: Фабиан Руис пришёл за 30 млн евро, Лосано – за 35 млн, Осимхен – за 70 млн.

Кроме того, неаполитанцы отказались от продажи лидеров, даже если взамен предлагались несусветные деньги. Поэтому в команде остался Кулибали, за которого предлагали не менее 70-75 млн. Это – свидетельство высоких амбиций. Наполи, продававший Кавани с Игуаином, априори ставил себя ниже Ювентуса, зато теперь позиционирует себя как равноценный клуб.

Результаты иногда соответствуют. Команда Гаттузо отлично начала чемпионат, добыв четыре победы в четырёх матчах. Фирменной её чертой стали разгромные победы. Дважды Наполи выигрывал с разницей в шесть мячей, ещё дважды – по четыре и по три мяча. Разве что Интер периодически выдавал нечто подобное, а вот Милан и Ювентус побеждали намного скромнее. Более того, неаполитанцы громили соседей по таблице – Аталанту (4:1) и Рому (4:0), да и Фиорентину (6:0) не назовёшь аутсайдером.

Параллельно Наполи растерял уйму очков. Не задались личные встречи с остальными грандами, Вероне проиграли, даже забив на первой минуте, а домашний матч со Специей обернулся позором: новички, играя в меньшинстве, добыли волевую победу. Удивительный дисбаланс, сводящийся к персоне главного тренера.

Кто давит на Гаттузо?

Дженнаро Гаттузо – несомненно, один из наиболее интересных и симпатичных людей в мире Кальчо. Его тренерская карьера развивается противоречиво, хотя есть определённый прогресс. Так, в этом сезоне отлично сработал переход на 4-2-3-1. Новичок, быстрый и напористый Осимхен, занял место центрфорварда, под ним отлично вписался креативный Мертенс, а фланги заняли Инсинье и Лосано – мексиканец, заметим, дорос до лучшего нападающего команды.

Схема работала, пока был здоров Осимхен. В ноябре он сломался, после чего начались злоключения: нигериец, празднуя Новый год у себя на родине, подхватил коронавирус, и до сих пор не набрал форму. Без него идея забуксовала. Гаттузо пробовал разные вариации, ставил Зелински "под" Мертенсом, выпускал Петанью, но получалось лишь в отдельных матчах.

Здесь Рино проявил определённую твердолобость. Его Наполи стал предсказуем, хотя без ведущего форварда имело смысл вернуться к традиционным 4-3-3. Пока в "группе атаки" не хватало людей из-за травм, в центре полузащиты их был переизбыток, из-за чего Элмаса отправляли вперёд, а добротный центрхав Лоботка превратился в глубоко запасного. Ещё одно странное кадровое решение – отсутствие игровой практики для центрбека Ррахмани. Новичка не выпускали даже в Лиге Европы, зато он внезапно появился в старте на январский матч с Удинезе, где тут же допустил грубую результативную ошибку.

Критики главного тренера становилось всё больше, а ощущение, что реальный уровень Гаттузо-тренера далёк от борьбы за чемпионство, превратилось в общее место. Дженнаро это чувствует, и его боевитый характер не может смириться с таким положением вещей. Отсюда взрыв эмоций после рядового матча с Пармой (2:0). "Я получаю пощёчины каждый день, словно мы на последнем месте в таблице. Знаю, что если проиграю ещё два матча, снова начнётся обсуждение. Так нельзя работать. Постоянно слышу, что я слишком груб, что тяжело болен и поэтому не смогу тренировать. Тяжёлые слова исходят от людей, известных людей, которые проработали здесь много лет. Мне не нравится эта атмосфера. У нас с Де Лаурентисом всегда были хорошие отношения, но в последние 15-20 дней я испытываю некоторое разочарование. Я не сидел ни с кем за столом, даже когда со мной связывались из других клубов".

Гаттузо намекает на интерес Наполи к другим тренерам – в частности, поговаривают о Рафе Бенитесе и Массимилиано Аллегри. Этот эмоциональный спич уменьшает шансы Дженнаро сохранить место работы. Тренировать Наполи – задача не из лёгких, тем более что Гаттузо, в отличие от Милана, не клубная легенда и потому не имеет полагающегося кредита доверия. Ему и без того простили итоговое седьмое место в прошлом сезоне (которое, справедливости ради, во многом объяснялось бунтом в команде осенью 2019-го, ещё до назначения Гаттузо).

Новой тенденцией в игре Наполи стала чрезмерная осторожность. Гаттузо не хочет рисковать и поэтому выжимает результат любой ценой. Даже с идущей в зоне вылета Пармой команда оборонялась большую часть второго тайма. Кубковый полуфинал с Аталантой – вовсе перекос в сторону защиты: неаполитанцы вышли с тремя центрбеками, отзеркалив схему Гасперини, и весь матч удерживали нулёвку, даже не помышляя об атаках. Подобный футбол может быть эффективным в отдельных матчах, но на дистанции не имеет шансов на успех. В Неаполе слишком хорошо помнят, как играла команда при Маурицио Сарри, когда "партенопеи" гоняли даже Ювентус.

Польза и вред капитана

Вопросы имеются не только по работе главного тренера. Состав команды при всех плюсах всё-таки не очень сбалансирован. Чего стоит хотя бы позиция левого защитника: Фаузи Гулям после серии травм – бледная тень себя 3-4 летней давности, а Мариу Руи и Эльсеид Хюсай – в принципе игроки достаточно среднего уровня (албанец к тому же играет не на родной позиции, ему удобнее справа).

Калиду Кулибали, такое впечатление, пересидел в Неаполе. Он до сих пор лидер обороны, но лучшим защитником Серии А его тяжело назвать: больше ошибок, меньше игр экстра-класса. Дрис Мертенс, ещё один лидер Наполи-2017/18, порой даёт жару, однако травмы не обходят 33-летнего бельгийца стороной, из-за чего он может выпасть на пару-тройку недель.

Наконец, Лоренцо Инсинье. Статистика у капитала вполне приличная (девять голов), однако набивается она в пресловутых разгромах, когда Наполи прёт на кураже. В матчах, когда надо переламывать ход встречи, Инсинье далеко не так полезен. Он слишком увлекается дриблингом и ударами, порой забывая о комбинационном футболе. Это слишком уж бросалось в глаза, когда рядом с Инсинье не хватало других центров притяжения в лице Мертенса и Осимхена.

Больная тема – пенальти Инсинье в матчах с Ювентусом. Трижды за карьеру он подходил к "точке" и не разу не мог забить Юве, включая недавнюю попытку в игре за Суперкубок Италии. Получается, что Лоренцо систематически не выдерживает давления, и это касается не только противостояния туринцам, но и вообще ситуаций, когда необходимо проявлять характер. Конечно, Лоренцо – символ команды, единственный неаполитанец в основе, но и он, и Наполи будто стали заложниками этого статуса.

Итог пока неутешителен. Наполи упускает возможность поучаствовать в грандиозной битве за "скудетто", хотя по многим параметрам тянет на борца за чемпионство. Оговоримся, что впереди целый круг, а в резерве есть пропущенный матч с Ювентусом (хотя для Наполи куда удобнее было бы сыграть осенью), но игра команды не внушает оптимизма. Гаттузо, увы, повторяет свой путь в Милане: беспорядочный старт, некоторый прогресс по ходу дела и отсутствие стратегических успехов.