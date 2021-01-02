Италия

Нападающий не поможет команде в ближайших матчах.

Виктор Осимхен сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный твиттер-аккаунт Наполи.

Пресс-служба неаполитанцев утверждает, что у нападающего нет никаких симптомов, а также, что он отправился на самоизоляцию.

Более того, Осимхен не контактировал ни с кем из команды, что минимизирует риск заболевания других представителей Наполи.

В текущем сезоне нигериец провел восемь матчей, в которых смог отметиться двумя голами и результативной передачей.

Напомним, что ранее Бетис сообщил о трех выявленных случаях коронавируса в команде перед матчем против Севильи.