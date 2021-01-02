Нападающий не поможет команде в ближайших матчах.
Виктор Осимхен, getty images
02 января 2021, 10:54
Виктор Осимхен сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный твиттер-аккаунт Наполи.
Пресс-служба неаполитанцев утверждает, что у нападающего нет никаких симптомов, а также, что он отправился на самоизоляцию.
Более того, Осимхен не контактировал ни с кем из команды, что минимизирует риск заболевания других представителей Наполи.
В текущем сезоне нигериец провел восемь матчей, в которых смог отметиться двумя голами и результативной передачей.
Напомним, что ранее Бетис сообщил о трех выявленных случаях коронавируса в команде перед матчем против Севильи.