Италия

Бруну Гимарайнш может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Полузащитник Лиона Бруну Гимарайнш попал в сферу интересов миланского Интера, сообщает Mundo Deportivo.

23-летний бразилец перебрался во Францию в январе прошлого года за 20 миллионов евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 28 млн евро.

В нынешнем сезоне Гимарайнш провел 20 поединков, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Также отметим, что в ноябре прошлого года Бруну впервые сыграл за сборную Бразилию, выйдя на замену в отборочном поединке ЧМ-2022 против Уругвая.