Бруну Гимарайнш может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Бруну Гимарайнш, Getty Images
06 февраля 2021, 10:05
Полузащитник Лиона Бруну Гимарайнш попал в сферу интересов миланского Интера, сообщает Mundo Deportivo.
23-летний бразилец перебрался во Францию в январе прошлого года за 20 миллионов евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 28 млн евро.
В нынешнем сезоне Гимарайнш провел 20 поединков, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Также отметим, что в ноябре прошлого года Бруну впервые сыграл за сборную Бразилию, выйдя на замену в отборочном поединке ЧМ-2022 против Уругвая.