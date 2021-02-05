Франция

Жан-Мишель Ола рассказал о том, что изменилось в Лионе за последние 34 года.

В 1987 году Жан-Мишель Ола купил Лион за 16 миллионов франков, что по нынешнему курсу составляет 2,3 миллиона евро, а сейчас стоимость клуба превышает полмиллиарда евро.

"Когда я откладывал деньги на покупку клуба, я даже не мог себе представить, что откажусь продать его за более, чем 500 миллионов евро, – рассказал президент Лиона в программе Comme Jamais на RMC Sport. – Мне трудно сказать, сколько он точно стоит сейчас, но никак не меньше, чем 600 миллионов".

"Впрочем, здесь дело не только в деньгах. Я уже не раз получал предложения, которые можно было считать выгодными с финансовой точки зрения. Однако я хотел построить клуб, способный выиграть все, что угодно. Моя мечта — Лига чемпионов".

✍ Pour la première fois, @JM_Aulas évoque l’éventualité d’un nouveau contrat pour Rudi Garcia à l’@OL.



💬 "La question ne se pose pas aujourd’hui. Mais ce qu’il fait en ce moment milite pour prolonger l’avenir."



🗝 #AulasCommeJamais

🗓 Vendredi 5 février 21h

📺 RMC Sport 1 pic.twitter.com/6ARzJwcwKJ — RMC Sport (@RMCsport) February 4, 2021

При Ола Лион 7 раз становился чемпионом Франции, 2 раза выигрывал Кубок, 1 раз Кубок лиги и 7 раз Суперкубок Франции.

В европейских турнирах за последние 34 гола Лион дважды играл в полуфинале Лиги чемпионов, один раз в полуфинале Лиги Европы и выиграл Кубок Интертото.

В нынешнем сезоне Лион идет вторым в чемпионате, отставая на 2 очка от ПСЖ.

А вот женская команда Лиона радует Ола больше: на счету "львиц" 7 побед в Лиге чемпионов, 14 чемпионатов Франции, 9 Кубков и 1 Суперкубок Франции.

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