Италия

Украинец сыграет с первых минут в матче 21-го тура чемпионата Италии, Виктор Коваленко — вне заявки.

Аталанту ожидает домашнее противостояние с Торино, которое пройдет в рамках 21-го тура итальянской Серии А.

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом на данный поединок, в котором нашлось место полузащитнику Руслану Малиновскому.

При этом, нельзя не отметить, что другого украинца, Виктора Коваленко, не оказалось даже в заявке на матч с Торино.

Напомним, матч Аталанта — Торино состоится сегодня, 6 февраля, в 16:00 по киевскому времени.

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