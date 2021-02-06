Украинский хавбек оказался вне заявки Аталанты на матч 21-го тура чемпионата Италии.
Виктор Коваленко, Getty Images
06 февраля 2021, 17:22
Центральный полузащитник Виктор Коваленко не попал в список заявленных футболистов Аталанты на поединок против Торино в рамках 21-го тура итальянской Серии А.
Как сообщает TuttoAtalanta, причиной отсутствия 24-летнего украинца в заявке бергамасков являются проблемы с желудочно-кишечным трактом.
По информации источника, у Коваленко выявили гастроэнтерит, поэтому его дебют за новую команду пришлось отложить.
Напомним, изначально главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини включил Виктора Коваленко в заявку на матч против Торино, однако в конечном итоге украинский хавбек даже не оказался на скамейке запасных.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.