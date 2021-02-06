Италия

Украинский хавбек оказался вне заявки Аталанты на матч 21-го тура чемпионата Италии.

Центральный полузащитник Виктор Коваленко не попал в список заявленных футболистов Аталанты на поединок против Торино в рамках 21-го тура итальянской Серии А.

Как сообщает TuttoAtalanta, причиной отсутствия 24-летнего украинца в заявке бергамасков являются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

По информации источника, у Коваленко выявили гастроэнтерит, поэтому его дебют за новую команду пришлось отложить.

Напомним, изначально главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини включил Виктора Коваленко в заявку на матч против Торино, однако в конечном итоге украинский хавбек даже не оказался на скамейке запасных.

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