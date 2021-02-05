Италия

Виктор Коваленко получил шанс дебютировать в Серии А.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини включил полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко в заявку на матч 21-го тура чемпионата Италии — сообщил официальный Твиттер клуба.

Неудивительно, что в заявке на матч против Торино оказался еще один игрок сборной Украины — Руслан Малиновский, без которого представить нынешнюю Аталанту уже невозможно.

Матч Аталанта — Торино запланирован на субботу, 6 февраля. Начало в 16:00 по киевскому времени.

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