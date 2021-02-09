Италия

Врачи диагностировали перелом позвонков и он находится в реанимации.

Игрок молодежной команды Вероны Андреа Греселе оказался в реанимации после контакта с линией электропередачи, сообщает ESPN. Также это подтверждает пресс-служба клуба.

Инцидент произошел в субботу, когда 18-летний футболист гулял с друзьями, после чего залез на крышу поезда, где дотронулся до линии электропередачи.

В результата удара Греселе упал с высоты четырех метров, после чего у него был диагностирован перелом позвонков и отек головного мозга.

Футболисту Вероны провели операцию в понедельник и он продолжает оставаться в реанимации.

Отметим, что в ноябре прошлого года Греселе был вызван на матч основной команды в Кубке Италии против Кальяри.