Италия

Джованни Сартори высказался о трансферах Аталанты в зимнее трансферное окно.

Технический директор Аталанты Джованни Сартори, отвечающий за действия клуба на трансферном рынке, признался, что бергамаски следили за украинским полузащитником Виктором Коваленко и датским защитником Йоакимом Мехле последние несколько сезонов, прежде чем оформить их подписания.

"Аталанта следила за Коваленко и Мехле в течение двух лет, прежде чем подписать их. Потратить 10 миллионов евро на футболиста (Мехле — прим. ред.), наблюдая за ним только через компьютер, было бы непросто".

"Теперь, когда можно снова просматривать игроков вживую, я все равно буду продолжать также пользоваться компьютером. Видео тоже полезны в моей работе",- сказал Сартори La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Аталанта приобрела Коваленко у Шахтера за 700 тысяч евро в последний день зимнего трансферного окна. Дебютировать украинцу за новый клуб пока не удалось.

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