Италия

Сергей Шевченко — о переходе игрока сборной Украины в один из лучших клубов Италии.

Виктор Коваленко стал игроком Аталанты. Клуб из Бергамо не стал дожидаться лета и выкупил игрока Шахтёра уже сейчас. После вынужденного расставания с Гомесом команде необходимо срочное усиление, ведь она бьётся сразу на три фронта: чемпионат, Кубок Италии и Лига чемпионов. Переход украинца за более чем скромные 0,7 млн евро стал подходящим вариантом.

Засветиться в Италии

Коваленко несколько засиделся в Шахтёре. В его карьере пока не было периода более яркого, чем весна 2016 года, когда он после ухода Алекса Тейшейры закрепился в основном составе и вместе с "горняками" добрался до полуфинала Лиги Европы. Уход Мирчи Луческу не пошёл ему на пользу. Паулу Фонсека предпочитал сугубо бразильскую "группу атаки", а Виктор проводил не самые убедительные сезоны. Отдельные яркие эпизоды вроде гола киевскому Динамо становились исключением, подчёркивающим общее впечатление: игрок не прогрессирует, ему требуются новые стимулы, чтобы развиваться.

С другой стороны, Коваленко успел набраться опыта. В его активе 24 матча в Лиге чемпионов и 29 – за сборную Украины. Неплохое достижение для 24-летнего футболиста. За игроков с такой биографией платят гораздо больше, чем 700 тысяч евро, потраченных Аталантой. С точки зрения "горняков" этот переход не назовёшь выгодной сделкой. Возможны лишь имиджевые приобретения: свой воспитанник, заигравший в Серии А, покажет, что в топ-чемпионаты можно переходить напрямую из Шахтёра, а не окольными путями, как Зинченко или Малиновский.

Особенным матчем в карьере Виктора стала гостевая победа над Аталантой в октябре 2019 года. Коваленко тогда вышел с первых минут, заняв место в тройке центрхавов, которые в целом успешно противостояли команде Гасперини – вот тут-то наставник Аталанты мог приметить украинского хавбека. Также упомянем недавнюю игру с Интером в гостях, где Виктор также сыграл все 90 минут, самоотверженно разрушая атаки. Успехи в матчах с итальянцами определили развитие его карьеры.

Но как именно смогут использовать Коваленко в Аталанте? Тут есть вопросы.

Команда треквартист

В составе команды из Бергамо гигантское количество "треквартист" – атакующих полузащитников. Даже уход Гомеса мало что поменял. Есть ветеран Иличич, который блистательно начал этот год, подхватив звание конструктора атак и лучшего игрока команды. Есть дополняющий его Пессина – этот итальянец отменно чувствует партнёров и хорош в прессинге. Есть представители экс-СССР: не нуждающийся в представлениях Малиновский и россиянин Миранчук, славящийся умением выдавать обостряющие передачи. Наконец, восстановившийся после травмы Пашалич и голландский новичок Ламмерс.

Схема Гасперини предусматривает лишь двух игроков такого амплуа. Соответственно, конкуренция высочайшая, что мы видим на примере Малиновского, который никак не может стать твёрдым игроком основы. В последнее время чаще играют Иличич (с уклоном на правый фланг) и Пессина (центральный атакующий полузащитник с некоторым акцентом влево). Руслан, равно как и Миранчук – игроки на подхвате, они за редким исключением выходят на замены или в кубковых матчах.

Коваленко в роли атакующего полузащитника не превосходит своих потенциальных конкурентов. Достаточно сравнить его с Малиновским: Руслан быстрее принимает решения, чаще и успешнее берёт игру на себя, опаснее бьёт по воротам. В сборной Украины их статус закономерно разнится. Если Малиновский – стопроцентно основной и даже один из лидеров, то Коваленко важные матчи начинает на скамье резервистов.

Единственная потенциальная возможность закрепиться в этой линии – конкуренция с Пессиной, игроком, дополняющим Иличича. Малиновский на эту роль не очень-то подходит из-за стиля игры: Руслан слишком эгоистичен и часто теряет мяч, пытаясь играть на обострение. Коваленко в амплуа выдвинутого опорника может гармоничнее вписаться в тактику Гасперини. Главное – понимание задач тренера, дисциплина и физическая готовность. Аталанта душит соперника на чужой половине поля, и от Виктора понадобится громадный объём работы.

Лучше опорником?

Но что если мы заглянем непосредственно в опорную зону? Здесь, в отличие от "зоны трекварти", наблюдается дефицит кадров. Уже несколько лет эти две позиции бессменно закрывают Фройлер и де Роон. Изредка их подменяет кто-то из атакующих полузащитников – Пашалич либо Пессина (а вот Малиновского видят, скорее, вторым нападающим, нежели опорником). Возможно, Коваленко берут именно сюда?

Требования схожи: "физика", беговая работа, изобилие разнообразной борьбы. Сюда прибавляется также умение отбирать мяч, и вот с этим у Виктора могут быть проблемы, всё-таки в Шахтёре он привык к игре во владение, даже если занимал позицию в опоре рядом со Степаненко.

Аталанта играет принципиально иначе, делая ставку на динамику и быстрые атаки по всей ширине поля. Такая разница игрового стиля, впрочем, может сыграть в пользу Коваленко. На фоне бразильцев Шахтёра он смотрелся не очень выгодно, уступая им в технике и креативности, что во многом и предопределило обилие критики в его адрес. В Бергамо у него будет шанс проявить лучшие свои качества.

Наивно видеть в Коваленко замену Гомесу. Это даже не конкурент Малиновскому, который в большей степени соперничает с Иличичем (к тому же, Руслан – левша, а Виктор – правша). Переход игрока Шахтёра в Аталанту – возможность за минимальные деньги взять достаточно опытного исполнителя, который может закрыть несколько позиций в центре поля и теоретически способен вписаться в построения Гасперини. Практическая же реализация амбиций зависит от желания и умения Коваленко адаптироваться к игре и жизни в другой стране.