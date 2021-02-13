Италия

Матч против Наполи стал для опытного центрбека юбилейным в чемпионате Италии.

Ювентус потерпел гостевое поражение от Наполи в рамках 22-го тура итальянской Серии А из-за единственного реализованного пенальти в исполнении Лоренцо Инсинье.

Несмотря на неудовлетворительный результат, у центрального защитника туринского гранда Джорджо Кьеллини в этот день был определенный повод для радости.

Матч с Наполи стал для 36-летнего итальянца 400-м в рамках чемпионата Италии, 363 из которых он провел за Ювентус, а остальные 37 — в футболке Фиорентины.

Стоит также отметить, что против неаполитанцев Кьеллини в 500-й раз вышел в стартовом составе "старой синьоры" во всех турнирах.

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