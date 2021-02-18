Италия

Сергей Шевченко — о клубе, который потратил 96 миллионов евро и занимает предпоследнее место.

Парма стоит на вылет. Предпоследнее место, грустная разница забитых-пропущенных (-28) и безоговорочно худшая результативность – даже Кротоне забил 23 мяча, в то время как у пармезанцев их всего 15. Красивая история с героическим возвращением Пармы из четвёртого дивизиона может завершиться очередным понижением в классе. Как же получилось, что команда, в прошлом сезоне уверенно занявшая место в середине таблицы, рискует спикировать в Серию В?

Смена тренера

Роберто Д’Аверса – человек, возглавлявший Парму ещё в Лиге Про (ныне – Серия С). Именно с ним команда одолела два рубежа между дивизионами и закрепилась в элите. Результаты никоим образом не говорили о необходимости расставания с таким специалистом. Судя по всему, руководителей клуба не устроила его чересчур оборонительная тактика. В суператакующем чемпионате Италии пармезанцы выглядели осколком былых прагматичных времён: плотная оборона, стремительные контратаки на пространстве, любимый сценарий – гол и дальнейшая игра вторым номером. Неудивительно, что той Парме было проще в гостях, нежели дома.

Желание видеть красивый футбол отразилось в приглашении Фабио Ливерани. Его Лечче по ходу сезона-2019/20 "зажигал" в каждом матче. Яркая, порой безбашенная команда с перекосом в сторону атаки была действительно симпатична нейтральной публике, но по итогам сезона вылетела из элиты – по иронии, в заключительном туре уступив как раз-таки Парме.

Летнее приглашение Ливерани выглядело рискованным шагом, и ничего хорошего эта затея не принесла. Он с ходу начал коренные изменения, поменяв схему 4-3-3 на 4-3-1-2, однако в команде не нашлось подходящего атакующего полузащитника. Парму бросало от развесёлых (и, как правило, неудачных) перестрелок до унылейших нулёвок. Пожалуй, лучшие свои матчи пармезанцы сыграли против Интера с Миланом (две ничьи со счётом 2:2), когда могли действовать на любимых контратаках. Ливерани ротировал состав, переходил на игру в три защитника, даже возвращал 4-3-3 – всё без толку.

Лучшее – враг хорошего. Механизм, работавший при Д’Аверсе, не надо было трогать. Набор игроков в Парме был заточен на контратаки, но их неудачно пытались переучить силами тренера, который сам не имел достаточного опыта. Итог печален: новая Парма утратила предыдущий стиль и не обрела ничего взамен.

Постаревшие лидеры

Слово в защиту Ливерани: объективно говоря, состав Пармы нуждался в скорейшем обновлении. Когда пармезанцы вернулись в элиту, то усилились рядом громких имён, но ресурс этих футболистов был практически исчерпан. Их хватило на год-два, не более того.

Типичный пример – Жервиньо, доказавший, что есть жизнь после выступлений в Китае и даже после разрыва "крестов". Он идеально подходил Парме Д’Аверсы: скоростной, техничный, чрезвычайно опасный в контратаках – достаточно вспомнить этот сумасшедший гол. Увы, ивуариец уже немолод (33 года), и у него начала хромать мотивация. Прежнего Жервиньо мы увидели лишь пару раз за сезон – например, в матче с Интером, где он хотел себя проявить в свете интереса "нерадзурри" к своей персоне.

Другой постаревший лидер – центральный защитник Бруну Алвеш. Когда Парма вернулась в элиту, ветеран гарантировал ей солидность и прекрасную игру на втором этаже. Время, однако, шло, и сейчас Алвешу целых 39 лет. Наряду с Ибрагимовичем и Паласио это самый возрастной полевой игрок в Серии А. Португалец остаётся важным исполнителем для Пармы, но сколько он ещё протянет?

Уход Кулусевски

Жервиньо и Бруну Алвеш несколько сдали уже в прошлом сезоне, однако это компенсировалось прогрессом Деяна Кулусевски. Македонский швед стал главным конструктором атак, стабильно отыграв весь чемпионат: 10 голов, 9 ассистов и закономерный переход в Ювентус. Парма, увы, влиять на будущее Кулусевски не могла, равно как и получить от трансфера какие-либо средства, ведь контракт игрока принадлежал Аталанте.

Прямой замены ему не купили, что теперь уже можно назвать явной ошибкой. Альтернативой Деяну, видимо, считали уже имевшегося в составе Карамо, но этот техничный парень играет на высоком уровне только один-два матча за сезон.

Без поддержки создававшего голевые возможности Кулусевски совсем зачахли центрфорварды, Инглезе с Корнелиусом, которые напрочь проваливают чемпионат, до сих пор не забив на двоих ни одного мяча. К тому же, оба нападающих до сих не могут набрать форму после травм, а Инглезе вдобавок переболел коронавирусом. Удивительно слабая игра форвардов, недавно котировавшихся на достаточно высоком уровне.

Сильные конкуренты

Не только Парма ослабла, но и конкуренция в чемпионате Италии стала выше. Новички элитного дивизиона в этом сезоне весьма непросты – обратно валится лишь Кротоне. Победитель Серии В, Беневенто, уже заходя в Серию А, имел приличный состав и вдобавок неплохо укрепился. Эта команда с ходу заняла место в середине таблицы и вылетать явно не планирует.

Другой новичок, Специя, приятно удивляет. Тренерская команда Винченцо Итальяно разогналась в январе, одержав ряд ярких побед – особняком недавняя встреча с Миланом, когда "орлята" напрочь переиграли лидера чемпионата. Специя уже прилично оторвалась и забила ровно вдвое больше Пармы: ну и кто из них должен вылетать? Вот и получается, что внизу таблицы оказались Торино с Кальяри, которых изначально ждали на куда более приятных местах. Парма с её проблемами опустилась ещё ниже и теперь вынуждена догонять команды, в чьих составах имеются Белотти, Иццо, Годин, Наингголан и прочие интересные ребята.

Новый собственник

Парма, чувствуя запах трясины, лихорадочно усиливается. Зимой клуб арендовал Конти из Милана, Бани из Болоньи и Зиркзее из Баварии, вернул в Италию опытнейшего Грациано Пелле и выкупил за приличные 13 млн евро румынского форварда Денниса Мана, которому не обойтись без сравнений с Адрианом Муту. Самое же главное, что ещё в январе вернулся Д’Аверса – Ливерани уволили после серии из четырёх поражений. Беда в том, что и с новым-старым тренером дела идут скверно: одна ничья и пять поражений. Мораль команды на нуле, и если определённый игровой прогресс (к примеру, неплохой второй тайм с Наполи) не найдёт отображения в таблице, выжить будет крайне сложно.

В непростую ситуацию угодил новый собственник Пармы – Кайл Краузе. Американский бизнесмен приобрёл клуб минувшим летом, уже после смены тренера, и отчасти стал заложником ситуации. "Крестоносцы" в сезоне-2019/20 прыгнули выше головы за счёт таланта Кулусевски и умения Д’Аверсы выжимать результат из минимума возможностей. Когда эти факторы исчезли, оказалось, что уровень команды – аутсайдер чемпионата.

Краузе, отдадим ему должное, не скупится. За два трансферных окна Парма потратила гигантскую сумму в 96 млн евро – из клубов Серии А лишь Интер с Ювентусом позволили себе более масштабные траты. В значительной степени этой объясняется выкупом контрактов уже имевшихся в аренде футболистов: Инглезе – 18 млн, Карамо – 8, Грасси – 7, Пеццелла – 6,5, Зепе – 4,5. Лишний повод отметить, что пармезанцы два года назад закрепились в элите благодаря ветеранам и арендованным игрокам, то есть фундамент этого успеха был непрочным.

С другой стороны, деньги были потрачены и на молодёжь, которая пока не смогла заиграть. Швейцарский полузащитник Симон Зом – 6,5 млн, 14 матчей. Бельгийский защитник Максим Бузи – 7,5 млн, 11 матчей. Румынский нападающий Валентин Михайла – 8,5 млн, 6 матчей. Вся троица не забила ни одного мяча и не отдала ни одной результативной передачи. Большие вопросы к летней селекции Пармы.

Окажутся ли вложения эффективными на дистанции? Назревшая перестройка состава проходит в очень уж экстремальных условиях, и новому владельцу будет непросто принимать верные решения. В прессе уже пошли загадочные слухи, якобы американец Краузе, знакомый с миром спорта через МЛС, НБА, НХЛ и другие подобные лиги, не знал о возможности понизиться в классе (что, скорее всего, неправда). Так или иначе, давление на Парму и её владельца будет приличным, а отчаянная борьба этой команды за выживание – один из любопытнейших сюжетов второго круга.

Ситуация пока не стала безнадёжной. До спасительного места всего четыре очка, только вот Торино и Кальяри тоже использовали зимний перерыв для усиления и в этом году берут очки несколько чаще Пармы. Похоже, две из этих трёх команд понизятся в классе – если, конечно, дружно не совершат рывок ввысь, догнав Специю и остальных. Гонка внизу таблицы как никогда блистает яркими именами!