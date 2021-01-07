Италия

Роберто Д'Аверса во второй раз назначен главным тренером Пармы.

Преемником уволенного Фабио Ливерани на посту главного тренера Пармы стал Роберто Д'Аверса — сообщил официальный сайт "крестоносцев".

По иронии судьбы 45-летний тренер по окончании сезона-2019/20 уступил свое место Ливерани. Д'Аверса возглавлял Парму с 2016 года, а до этого работал в Виртус Ланчиано.

Помогать Д'Аверсе будут Андреа Тароцци (ассистент главного тренера), Альберто Бартоли (тренер вратарей), Лука Моренелли, Данило Масси (тренеры по физподготовке), Паоло Джордани (глава департамента реабилитации), Марко Пиччони и Симоне Греко (аналитики).

После 16-ти туров Парма занимает 18-е место в турнирной таблице и является худшей в Серии А по результативности (13 голов).

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