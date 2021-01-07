Роберто Д'Аверса во второй раз назначен главным тренером Пармы.
Роберто Д'Аверса, фото ФК Парма
07 января 2021, 20:06
Преемником уволенного Фабио Ливерани на посту главного тренера Пармы стал Роберто Д'Аверса — сообщил официальный сайт "крестоносцев".
По иронии судьбы 45-летний тренер по окончании сезона-2019/20 уступил свое место Ливерани. Д'Аверса возглавлял Парму с 2016 года, а до этого работал в Виртус Ланчиано.
Помогать Д'Аверсе будут Андреа Тароцци (ассистент главного тренера), Альберто Бартоли (тренер вратарей), Лука Моренелли, Данило Масси (тренеры по физподготовке), Паоло Джордани (глава департамента реабилитации), Марко Пиччони и Симоне Греко (аналитики).
После 16-ти туров Парма занимает 18-е место в турнирной таблице и является худшей в Серии А по результативности (13 голов).
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