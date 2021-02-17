Италия

Футболист уже 7 лет выступает в Италии.

Защитник бергамской Аталанты 30-летний Рафаэл Толой сменил бразильское гражданство на итальянское. Об этом сообщает Football Italia.

ФИФА одобрило запрос Толой на выступление в сборной Италии. Теперь футболист будет ждать вызова в команду Роберто Манчини.

Стоит отметить, что за бразильскую сборную Толой не был заигран. Лишь в 2009 году он сыграл 19 игр за Бразилию U-20.

В Италию он переехал из Сан-Паулу в 2014 году сначала в аренду в Рому, а затем прописался в Аталанте, где является лидером обороны.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.