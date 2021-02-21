Италия

Сергей Шевченко — о противостоянии двух лидеров Серии А.

Сегодняшнее дерби – особенное. Впервые за много лет оба миланских гранда расположились на вершине таблицы и даже слегка оторвались от прочих конкурентов. Большую часть дистанции лидировал Милан, но туром ранее он проиграл Специи, уступив землякам первую строчку. "Россонери", впрочем, отстают лишь на одно очко. Личная встреча – превосходный шанс вернуться в лидеры.

Интер – фаворит сезона?

Перед Новым годом в Италии провели опрос среди главных тренеров Серии А. Предлагали, в частности, назвать фаворита в гонке за чемпионство. Больше всего голосов получил Интер – иронично, что за победу "нерадзурри" голосовал в том числе Стефано Пьоли, главный тренер Милана (Конте и Пирло голосовать отказались). Пример не менее наглядный, чем букмекерские котировки, где "интеристы" тоже на первом месте.

У сегодняшнего Интера есть всё для "скудетто". Опытнейший тренер с чемпионским менталитетом, ведущие игроки в отличной форме (Лукаку, Барелла, Хакими), длинная скамейка запасных, наконец, своевременный вылет из еврокубков. Тем не менее, периодические осечки долгое время не давали подопечным Конте взобраться на первое место. Дерби – шанс укрепиться в лидерах, заодно взяв реванш за матч первого круга, когда Интер выступал очень неровно и страдал от проблем в защите. Судя по кубковому дерби, "нерадзурри" действительно прогрессируют, но лишь результат в чемпионате будет доказательством.

Шанс Милана исправиться

Милан далеко не так весел и беззаботен, как осенью. Поражения от Аталанты и Специи – удар по чемпионским амбициям, причём дело не только в потере очков. Гнетущее впечатление оставляет игра команды: защита утратила надёжность, ведущие полузащитники намучились с травмами, зимнее усиление в лице Мейте и Манджукича никак себя не проявило (Томори – приятное исключение). В 2021 году "россонери" проиграли все лобовые матчи: Аталанте и Ювентусу в чемпионате, Интеру – в Кубке.

Команда валится, и ещё одно поражение органично впишется в этот ряд. В дерби, однако, работают свои, несколько иррациональные законы. Поединки с Интером при Стефано Пьоли у руля Милана всегда получаются остросюжетными: достаточно заметить, что в каждом из трёх матчей "россонери" забивали первыми. Милану предстоит драка за право считаться главным конкурентом Интера, и лишь победа вновь утвердит этот статус. В противном случае основным претендентом на конкуренцию с Интером автоматически станет Ювентус, клуб, который априори нельзя сбрасывать со счетов, несмотря на отставание в таблице.

Ибрагимович против Лукаку

Битва титанов, которая привела к судебному разбирательству и вдохновила художников на масштабный стрит-арт возле Сан-Сиро. Ибрагимович и Лукаку в кубковом матче устроили горячую разборку, где оба блистали харизмой и соревновались в изощрённости оскорблений. Теперь им предстоит новая встреча, где каждый получит возможность доказать свою правоту игрой и голами в ворота соперника. Не забываем, что они в числе прочих конкурируют за звание лучшего бомбардира Серии А. Лукаку пока на два гола впереди.

Бельгиец набрал ход: два гола Лацио в минувшем туре, ещё один дубль в ворота Беневенто за два тура до этого. Правда, были у Ромелу и неудачные матчи – например, кубковая ответка с Ювентусом. Но способна ли оборона Милана сыграть так же надёжно? Что же касается Ибрагимовича, то его поберегли накануне дерби, дав отдохнуть в матче Лиги Европы. Златан в этом году тоже привык стрелять дуплетами – речь о голах в ворота Кротоне и Кальяри.

Дуэль нестабильных плеймейкеров

Не менее важной будет дуэль в центре поля, где масса своих подробностей: например, дерби станет шансом для Сандро Тонали, который, вероятно, появится в основе из-за травмы Беннасера – алжирец повредился в матче с Црвеной Звездой. Особый интерес – противостояние двух треквартист, поскольку оба сейчас весьма непредсказуемы.

Чалханоглу – несомненный лидер Милана и лучший его ассистент, но лишь когда набирает форму. После травмы Хакан пока не разыгрался, зато успех в дерби – лучший аргумент в затянувшихся переговорах турка по новому контракту. Что же касается Эриксена, то ещё осенью его дальнейшее пребывание в Интере казалось бессмысленным. Это подтверждал даже спортдир Интера Маротта. Тем не менее, в новом году датчанин внезапно оказался полезен и даже забил решающий мяч Милану в Кубке, эффектно пробив со штрафного. "Гадзетта" считает, что Кристиан выйдет с первых минут.

Кто лучший вратарь лиги?

Заочное соревнование двух отличных голкиперов. Между Доннаруммой и Хандановичем 15 лет разницы в возрасте: несмотря на это, оба стали неотъемлемой частью образа своих команд. Это вратари, которых с некоторыми оговорками (Щенсны, Муссо) можно назвать лучшими в Серии А.

Доннарумма в этом сезоне постабильнее. Взрослея, он всё реже допускает явные ляпы, зато никуда не девается его способность тянуть "мёртвые" мячи. Остаются мелкие огрехи вроде игры на выходах и грубоватой техники приёма мяча. Что же касается Хандановича, то годы понемногу берут своё. Всё чаще словенец привозит – например, с Вероной в конце декабря, когда выронил мяч в безобидной ситуации. С другой стороны, Самир может и вытащить целый матч (пример – 1:0 с Наполи), а уж его способность отражать пенальти идеально накладывается на обилие промахов Милана с "точки". К слову, в первом круге Ханданович отбил удар Златана, который, правда, тут же добил мяч в сетку.

Бонус: без зрителей, но с болельщиками

Игра при пустых трибунах, увы, стала привычным делом, но тифози-то никуда не делись и всеми доступными средствами пытаются донести до футболистов свою поддержку. Например, когда Интер встречался с Ювентусом, за трибунами стадиона обильно взрывались фейерверки, что разукрасило атмосферу во время матча.

Накануне дерби фаны обеих команд планируют сопровождать автобусы со своими игроками – эти кортежи выглядят эффектно, а флаги с пиротехникой напоминают традиционную атмосферу Кальчо, несколько подзабытую за последний год. Кроме того, ультрас Милана заглянули на тренировку своей команды, чтобы поддержать её накануне столь важного матча. Сейчас, когда футбол проходит в звенящей тишине, игрокам особенно важно понимать, что за ними – многие тысячи верных болельщиков.