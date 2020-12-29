Италия

Тренеры команд Серии А поучаствовали в традиционном опросе.

Накануне Нового года агентство ITALPRESS провело свой традиционный опрос тренеров Серии А по поводу итогов осенней части чемпионата и прогнозов на его финиш.

На сей раз в опросе приняли участие 16 из 20-ти тренеров команд Серии А, а назвать надо было команду-открытие, игрока-открытие и спрогнозировать обладателя "скудетто" — сообщает Rai Sport.

В первой номинации одного победителя выявить не удалось: по 5 голосов набрали Милан (1 место в турнирной таблице, 34 очка) и Сассуоло (4, 26). 3 голоса получила Верона (9, 20), 2 — Беневенто (10, 18) и 1 — Специя (17, 11).

Из футболистов больше всех удивил (в положительном плане) полузащитник Вероны Маттиа Дзакканьи (14 матчей, 3 гола), за которого проголосовали 3 тренера. По одному голосу получили Ибрагимович (Милан), Сориано (Болонья), Мессиас (Кротоне), Пессина (Аталанта), Скамакка (Сассуоло), Де Лигт, Маккенни (оба — Ювентус), Нзола (Специя), Бастони (Интер), Де Поль (Удинезе), Летиция (Беневенто), Синго (Торино) и Осимхен (Наполи).

Что касается чемпиона, то 11 голосов было отдано Интеру, а по одному получили Милан и Ювентус (трое участников опроса не стали называть чемпиона). Интересно, что тренер Милана Стефано Пиоли проголосовал за... Интер (на удачу?), а наставники Интера Антонио Конте и Ювентуса Андреа Пирло участвовать в опросе отказались.

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