Италия

Полузащитник Исмаэль Беннасер травмировался в матче Лиги Европы.

Милан не только упусти победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Црвены Звезды, но и вновь лишился одного из своих ключевых опорных полузащитников, Исмаэля Беннасера.

Из-за мышечной травмы Беннасер был заменен в Белграде на 39-й минуте, уступив место на поле Сандро Тонали. Исмаэль точно пропустит Дерби делла Мадоннина — сообщил Стефано Пьоли на официальном сайте Милана.

В декабре 2020 года и в январе 2021 года Беннасер уже пропустил 11 матчей из-за проблем с мышцами. В сезоне-2020/21 23-летний алжирец сыграл 11 матчей в Серии А и 9 поединков в Лиге Европы.

Матч 23-го тура чемпионата Италии Милан — Интер запланирован на воскресенье, 21 февраля. Начало в 16:00 по киевскому времени.

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