Италия

Наставник Аталанты бурно спорил с арбитрами поединка Серии А.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини получил красную карточку от арбитра в поединке 23-го тура Серии А против Наполи.

В середине первого тайма наставник клуба из Бергамо был недоволен действиями главного арбитра Марко Ди Белло и что-то сказал ему на повышенных тонах. За это 63-летний специалист был удален.

В настоящее время в матче Аталанта — Наполи перерыв и после первого тайма счет 0:0.

Отметим, что два украинских полузащитника Виктор Коваленко и Руслан Малиновский присутствуют на скамейке запасных.