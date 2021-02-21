Италия

Украинцы Аталанты начнут матч Серии А на скамейке запасных.

Сегодня, 21-го февраля, состоится поединок 23-го тура Серии А, в котором встретятся Аталанта и Наполи.

Наставник хозяев Джан Пьеро Гасперини принял решение не включать украинских полузащитников Руслана Малиновского и Виктора Коваленко в стартовый состав, оставив их на скамейке запасных.

Напомним, что Коваленко перебрался зимой в Италию, но еще не дебютировал за свою новую команду. На счету Малиновского уже 20 матчей в Серии А, в которых он забил один гол и отдал три ассиста.

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