Италия

Испанский форвард Атлетико может еще на год остаться в туринским клубе.

Нападающий мадридского Атлетико Альваро Мората, который выступает на правах аренды за Ювентус, может остаться в Италии еще на один сезон. Об этом сообщает Goal.com.

В контракте испанца есть опция выкупа за 45 миллионов евро, но руководство "старой синьоры" не хочет выкупать футболиста и имеет другое решение трансферного вопроса.

Ювентус намерен продлить аренду Мораты до конца следующего сезона за 10 миллионов евро, чтобы затем в 2022 году рассмотреть его выкуп за 35 млн евро.

В нынешнем сезоне Мората провел 28 поединков, в которых забил 13 мячей и отдал 10 ассистов.