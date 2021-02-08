Италия

Контракт испанского форварда принадлежит Атлетико.

Ювентус намерен продолжить сотрудничество с испанским нападающим Альваро Моратой. Об этом сообщает AS, ссылаясь на Corriere de Torino.

По информации источника, руководство туринского клуба пока не хочет выкупать 28-летнего испанца за 45 миллионов евро, согласно опции арендного соглашения с Атлетико, однако намерено оставить его в своем клубе, продлив аренду еще на один год.

В нынешнем сезоне Мората провел 26 поединков, в которых забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.

Напомним, что Мората уже был полноценным игроком "старой синьоры" в период с 2014 по 2016 год.