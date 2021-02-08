Контракт испанского форварда принадлежит Атлетико.
Альваро Мората, Getty Images
08 февраля 2021, 12:23
Ювентус намерен продолжить сотрудничество с испанским нападающим Альваро Моратой. Об этом сообщает AS, ссылаясь на Corriere de Torino.
По информации источника, руководство туринского клуба пока не хочет выкупать 28-летнего испанца за 45 миллионов евро, согласно опции арендного соглашения с Атлетико, однако намерено оставить его в своем клубе, продлив аренду еще на один год.
В нынешнем сезоне Мората провел 26 поединков, в которых забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.
Напомним, что Мората уже был полноценным игроком "старой синьоры" в период с 2014 по 2016 год.