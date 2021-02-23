Италия

Экс-наставник Челси и Ювентуса может продолжить карьеру в флорентийском клубе.

Фиорентина заинтересована в приглашении на пост главного тренера Маурицио Сарри.

По информации Tuttomercatoweb, итальянский специалист и клуб провели переговоры, в ходе которых Сарри получил предложение о трёхлетнем контракте.

Отмечается, что у Сарри есть время подумать до конца сезона. Источник сообщает, что переговоры между сторонами продолжатся.

На сегодняшний день клуб возглавляет Чезаре Пранделли. Он вернулся в команду в 2020 году, ранее он работал в клубе с 2005 по 2010 год.

"Фиалки" занимают 14-е место в Серии А, имея в активе 25 очков. Также у клуба разница забитых-пропущенных мячей равняется -10.

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