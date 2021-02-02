Италия

Команда из Неаполя вошла в кризис на уровне менеджерского звена.

Гостевое поражение от Вероны в рамках 19-го тура итальянской Серии А (1:3) побудило президента неаполитанского Наполи Аурелио де Лаурентиса идти на непопулярные меры, и подыскивать нового ставника для своей команды за спиной у действующего главного тренера Дженнаро Гаттузо.

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на тренерский пост является испанец Рафаэль Бенитес, который уже имел опыт работы с командой с 2013 по 2015 год.

Однако ресурс calciomercato.com, ссылаясь на данные Football Italia, сообщает, что клуб также вел переговоры с еще одним бывшим менеджером "южан" — Маурицио Сарри, который ответил отказом на предложение де Лаурентиса.

Информация о переговорах, по всей видимости, дошла до Гаттузо, который на послематчевой пресс-конференции после победы над Пармой (2:0) намекнул на то, что руководство его клуба позволяет себе иметь контакты с другими тренерами, пока он находится в своей должности.

В начале декабря 2020 года харизматичный наставник также давал интервью локальной прессе, в котором сказал, что хочет увидеть от клуба предложение кратковременного сотрудничества, не желая при этом связывать себя с коллективом "длительными узами".

Ближайший матч неаполитанского Наполи состоится в рамках полуфинального поединка Кубка Италии, где команды Гаттузо сыграет против бергамаской Аталанты, начав с домашнего поединка двухматчевую дуэль.