Италия

Футболист пошутил после удачной игры с Ювентусом.

Полузащитник Антонин Барак стал героем Вероны, когда забил в ворота Ювентуса и принес клубу ничью в матче Серии А.

После игры Барак подшутил, что Верона борется за Скудетто и прокомментировал поединок.

"Мы очень агрессивны и физически сильны, нам нужно добавлять в качестве игры. Так мы играем в футбол. Наш тренер Юрич заставляет меня бежать вперед. Он работает со всеми, он разговаривает с каждым игроком, хочет улучшить каждого.

У нас много шансов, и нам необходимо забраться повыше в турнирной таблицы чемпионата. Верона борется за Скудетто", — цитирует Барака Football Italia ссылаясь на DAZN.

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