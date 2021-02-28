Италия

Специалист недоволен игрой юных футболистов.

Главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло заявил, что недоволен игрой молодых футболистов в матче против Вероны.

Отметим, что в старте "старой сеньоры" из молодых игроков появились де Лигт, Кулусевски и Демирал. На замену, в свою очередь, вышли Маккенни и Ди Прадо.

"Заметно не хватало Ювентусу опытных исполнителей. Молодые же не понимают важность деталей, в какую сторону движется игра. Попросил более опытных Роналду и Сандро поговорить с ними об этом, но, видно, этого оказалось слишком мало.

Учитывая, что у нас слишком много матчей за такой короткий период времени и нехватка игроков, усталость – это проблема", — цитирует Пирло Football Italia.

После 24 туров Ювентус занимает третье место в таблице Серии А с 46 очками в активе.

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