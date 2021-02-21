Италия

Он стал самым молодым игроком, достигшим этой отметки в трехочковую эру.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма провел весь поединок 23-го тура Серии А против Интера, в котором он пропустил три мяча, а "россонери" уступили со счетом 0:3.

По информации OptaPaolo, для 21-летнего итальянца этот матч стал уже 200-м в рамках итальянского чемпионата.

При этом Доннарумма достиг этой отметки в возрасте 21 года и 361 дня, что позволило ему побить рекорд, установленный Джанлуиджи Буффоном, который достиг этой отметки в 24 года и 83 дня.

Отметим, что контракт между вратарем и Миланом завершается в конце сезона, но стороны ведут переговоры о его продлении.