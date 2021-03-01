Милан ведет работу для выкупа защитника, но столкнулся с трудностями.
Паоло Мальдини, фото getty images
01 марта 2021, 23:40
Руководство Милана осталось довольно игрой новичка команды Фикайо Томори и хочет видеть игрока в своем составе на постоянной основе.
Тем не менее, итальянский клуб не готов платить запрашиваю за футболиста сумму.
"Томори — большой талант, и у нас есть пункт для выкупа игрока. Цена очень высока. Милан примет решение в конце этого сезона, и мы обсудим его с правлением Челси", — приводит слова Мальдини Sky Sports.
Томори за свою карьеру выступал за Челси (27 матчей во всех турнирах, 2 гола), Брайтон (аренда, 10, 0), Халл (аренда, 26, 0) и Дерби Каунти (аренда, 55, 2).
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