Италия

Милан ведет работу для выкупа защитника, но столкнулся с трудностями.

Руководство Милана осталось довольно игрой новичка команды Фикайо Томори и хочет видеть игрока в своем составе на постоянной основе.

Тем не менее, итальянский клуб не готов платить запрашиваю за футболиста сумму.

"Томори — большой талант, и у нас есть пункт для выкупа игрока. Цена очень высока. Милан примет решение в конце этого сезона, и мы обсудим его с правлением Челси", — приводит слова Мальдини Sky Sports.

Томори за свою карьеру выступал за Челси (27 матчей во всех турнирах, 2 гола), Брайтон (аренда, 10, 0), Халл (аренда, 26, 0) и Дерби Каунти (аренда, 55, 2).

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