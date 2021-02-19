Италия

Защитник Фикайо Томори, арендованный Миланом у Челси, рассказал о своей адаптации в Италии.

Фикайо Томори отметил главные различия итальянского и английского футбола и рассказал о своих планах.

"В первую очередь я рад, что снова играю, – цитирует защитника Милана Sky Sports. – И это самое важное в данный момент. Именно из-за этого я перешел в Милан. Если же еще и удастся что-то выиграть, это будет просто замечательно".

"Кроме этого я стараюсь приобрести как можно больше нового опыта, как футбольного, так и жизненного. Например — выучить итальянский язык. И вообще я всегда хотел попробовать, какова жизнь за пределами Англии".

"Что касается отличий в игре, то в Италии главное — тактика. Все продумывается заранее, никто не теряет свою позицию. В Англии все гораздо быстрее: только вратарь получает мяч, как тут же запускает его вперед, вингеры мчатся по флангам, идут навесы, начинается борьба... Здесь больше борьбы один на один, потому что каждый держит свою позицию".

"Я испытал немало волнительных моментов: первую встречу с болельщиками, которые, несмотря на коронавирус и пустые стадионы, приветствовали нас, когда мы ехали на матч, первый выход на легендарный Сан-Сиро, знакомство с не менее легендарными Мальдини и Ибрагимовичем...»

"Мне пока сложно сказать, что меня ждет в будущем. На данном этапе постараюсь проявить себя как можно лучше и набраться как можно больше опыта в команде, где играли такие защитника, как Неста и Мальдини. Дальше будет видно".

Сезон-2020/21 Томори начал в Челси (4 матча во всех турнирах, 0 голов), а в январе перебрался в Милан в аренду до конца сезона (5, 0)