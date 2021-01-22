Италия

Защитник Челси продолжит карьеру в Италии.

Милан официально оформил аренду Фикайо Томори — сообщил официальный сайт "россонери".

За "дьяволов" 23-летний защитник национальной сборной Англии (1 матч), родившийся в Канаде, будет выступать на правах аренды до 30 июня 2021 года, после чего Милан получит право его выкупить.

Томори за свою карьеру выступал за Челси (27 матчей во всех турнирах, 2 гола), Брайтон (аренда, 10, 0), Халл (аренда, 26, 0) и Дерби Каунти (аренда, 55, 2).

Ранее сообщалось, что Милан отдал в аренду в Парму правого защитника Андреа Конти.

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