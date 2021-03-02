Италия

Главный тренер туринцев дал комментарий перед матчем со Специей.

Андреа Пирло перед поединком чемпионата Италии против Специи заверил, что его команда борется за чемпионский титул.

"Мы не смотрим на тех, кто над нами или позади нас, мы концентрируемся на себе. Цель должна оставаться прежней, игр будет много.

Первоначальной целью было выиграть их все, мы знаем, что потеряли несколько очков, но это прошлое. Мы должны смотреть в будущее, и будущее называется Специя.

Я бы не сказал, что мы претендуем на Скудетто, если бы не знал, что команда тоже так думает. Знаю, что парни верят в это, они хорошо тренируются и хотят вернуться к борьбе за титул, и это заставляет меня чувствовать себя комфортно", — приводит слова Пирло Football Italia.

Ювентус на данный момент отстает от Интера на десять очков и от Милана на шесть, сыграв на один матч меньше оппонентов.