Италия

Наставник "нерадзурри" высказался об успехах своего клуба.

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал победу над Дженоа в матче 24-го тура Серии А.

"Это была игра против команды, находящейся в отличной форме, набравшей за последнее время лишь на очко меньше, чем мы. Но мы нашли верный подход и мало что позволили Дженоа, всего несколько навесов.

Раньше отставание от Ювентуса обычно составляло около 15-ти очков, так что если объективно подсчитать, насколько Интер отставал от лидеров до моего прихода, то станет ясно, что мы сделали большой шаг вперед.

Наш прогресс продолжается. Осталось 14 матчей, нам нужно продолжать в том же духе и идти к своей цели", – приводит слова Конте Football Italia.

Ранее наставник "нерадзурри" сравнил Лукаку с игроком в американский футбол.

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