Италия

Итальянский голкипер может перебраться в АПЛ.

Челси собирается подписать Джанлуиджи Доннарумму в ближайшее трансферное окно, определив его главной целью, сообщает Eurosport.

Итальянский голкипер по-прежнему не подписал новый контракт с Миланом — соглашение истекает уже этим летом.

Клуб готов предложить 7,5 миллионов евро в год и контракт на пять лет без опции выкупа, однако Райола и футболист требуют 10 миллионов евро и недлительный контракт.

Отметим, что в распоряжении Томаса Тухеля есть Менди и Кепа, а в подписании Доннаруммы придется соревноваться с ПСЖ.