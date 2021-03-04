Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 25-го тура итальянской Серии А Рома отправилась в гости к Фиорентине, где сумела одержать победу с минимальным преимуществом в счете.

После безголевой первой половины встречи Спинаццола умудрился записать в свой актив гол и автогол, а победный мяч для римского клуба пришелся аж на 90-ю минуту, автором которого стал Диавара.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Фиорентина — Рома 1:2

Голы: Спинаццола (АГ),59 - Спинаццола, 49, Диавара, 90

Фиорентина: Дронговски, Венути, Миленкович, Мартинес, Игор Жулио (Бираги, 42), Амрабат, Кастровилли (Кокорин, 52), Рибери (Валеро, 79), Пульгар (Касерес, 79), Пеццелья, Влахович.

Рома: Лопес, Спинаццола, Кумбула, Манчини, Бруно Перес, Диавара, Кристанте, Пеллегрини, Верету (Педро, 61), Мхитарян (Эль-Шаарави, 67), Майораль.

Предупреждения: Манчини, Рибери, Кумбула.