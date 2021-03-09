Италия

Испанские "старики-разбойники" наконец-то предстанут перед судом.

Завершилось следствие по делу о мошенничестве, которое тянулось более двух лет — сообщает Tuttomercatoweb.

В августе 2018 года братья Антонио и Эдуардо Луке Герреро, возраст которых 63 и 65 лет, в августе 2018 года совершили хакерскую атаку во время совершения сделки между Фиорентиной и DAZN и перевели на свой счет 1,6 миллиона евро, которые транслятор заплатил футбольному клубу.

Мошенничество вскрылось быстро, когда Фиорентина объявила о не получении перевода, а вот доказать вину "стариков-разбойников" было сложнее.

В конце концов прокуратура Италии разобралась с делом и передала его в суд, который состоится 13 сентября нынешнего года.

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