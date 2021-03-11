Сроки восстановления чилийского хавбека не сообщаются.
Артуро Видаль, Getty Images
11 марта 2021, 20:27
Центральный полузащитник Интера Артуро Видаль выбыл на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в поединке 26-го тура итальянской Серии А против Аталанты.
Как сообщает официальный сайт "нерадзурри", 33-летний чилиец перенесет операцию на мениске левого колена.
Хирургическое вмешательство запланировано на пятницу, 12 марта. Точный сроки восстановления Видаля не уточняются.
В текущем сезоне Артуро Видаль провел в футболке Интера 30 поединков во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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