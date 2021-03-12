Италия

Фелипе Кайседо снова стал спасителем для римского клуба.

Завершился поединок 27-го тура итальянской Серии А, в котором Лацио принимал на своем поле Кротоне.

Команды продемонстрировали результативный футбол, а интрига в матче сохранялась практически вплоть до финального свистка.

Победителем данного противостояния удалось выйти футболистам римского клуба, когда при счете 2:2 на 84-й минуте форварду "орлов" Фелипе Кайседо удалось реализовать свой момент и принести в копилку Лацио непростые три очка.

Лацио — Кротоне 3:2

Голы: Милинкович-Савич, 14, Луис Альберто, 39, Кайседо, 84 - Нванкво, 29, 50 (пен.)

Лацио: Рейна, Габаррон, Раду (Перейра, 84), Ачерби, Марушич, Лейва (Эскаланте, 70), Фарес (Лулич, 70), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Корреа (Кайседо, 76), Иммобиле (Мурики, 76).

Кротоне: Кордац, Педру Перейра (Бенали, 70), Луперто, Големич, Реца (Рисполи, 65), Унас, Петриччоне (Ди Кармине, 88), Жуниор Мессиас, Молина, Магальян (Джиджи, 46), Нванкво.

Предупреждения: Джиджи, Рисполи, Петриччоне.