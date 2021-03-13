Италия

Вашему вниманию лучшие моменты матча 27-го тура чемпионата Италии.

Аталанта обыграла Специю в матче 27-го тура Серии А и поднялась на четвертое место.

Интересно, что в поединке на Джевисс Стэдиум забивали только игроки "богини": дублем отметился Пашалич, гол-красавец записал на свой счет Муриэль, а в составе Специи отличился арендованный из Аталанты Пикколи.

Аталанта - Специя 3:1

Голы: Пашалич, 54, 73, Муриэль, 55 — Пикколи, 82

Аталанта: Спортьелло — Толои Паломино, Джимсити (Ромеро, 56) — Мехле, Де Рон, Фройлер, Госенс (Руджери, 90+1), Пашалич (Пессина, 90+1) — Иличич (Малиновский, 66), Муриэль (Сапата, 66)

Специя: Зут — Виньяли (Акампора, 67), Исмаили (Шабо, 80), Эрлич, Маркицца — Лео Сена, Риччи, Маджоре (Эстевес, 67) — Верде (Фариас, 80), Нзола (Пикколи, 80), Гьяси

Предупреждения: Толои, Де Рон

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