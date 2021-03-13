Италия

Нападающий Аталанты ни разу не обманул ожиданий тренера.

В сезоне-2020/21 Луис Муриэль 11 раз выходил в стартовом составе Аталанты в Серии А и каждый раз забивал или отдавал результативную передачу — сообщает Squawka Football.

Против Торино колумбийский форвард записал на свой счет гол+пас, против Кальяри — 1+0, против Кротоне — 2+0, против Болоньи — 2+0, против Пармы — 1+0, против Удинезе — 1+0, против Торино — 1+1, против Наполи — 1+1, против Сампдории — 0+1, против Кротоне — 1+1, против Специи — 1+0.

Кроме того, Луис 14 раз выходил на замену, но здесь его показатели скромнее: 3 гола и 2 ассиста.

В целом, Муриэль занимает 3-е место в списке бомбардиров Серии А, отставая на 3 гола от Ромелу Лукаку и на 5 — от Криштиану Роналду, и делит 5-6 места в реестре ассистентов с Сергеем Милинковичем-Савичем, отставая на одну результативную передачу от Хакана Чалханоглу, Ромелу Лукаку, Альваро Мораты и Генриха Мхитаряна.

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