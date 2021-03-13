Итальянский клуб работает над новой сделкой с защитником.
Стефан Де Врей, getty images
13 марта 2021, 13:41
Интер собирается подписать новое соглашение со Стефаном Де Вреем, сообщает портал Calciomercato.
Клуб хотел бы приступить к переговорам в кратчайшие сроки, но не может сделать этого из-за финансовых трудностей.
В Интере ждут, когда ситуация с владельцами клуба прояснится, чтобы принимать какие-то решения.
В текущем сезоне Де Врей провел 34 поединка, в которых отметился одним забитым голом — в поединке против Сампдории.
Напомним, что из-за просроченного платежа Перес может потребовать у Интера вернуть Хакими.