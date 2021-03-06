Италия

После ничьи с Миланом, команда Луки Готти обыграла Сассуоло.

В поединке 26-го тура итальянской Серии А Удинезе минимально обыграл Сассуоло со счетом 2:0.

Хозяева открыли счет в концовке первого тайма, когда Фернандо Льоренте с центра штрафной переправил мяч в ворота после прекрасного паса в исполнении Пауэля Молины. Окончательную точку в матче поставил Роберто Перейра, забивший уже в компенсированное время арбитром ко второму тайму.

После 25 игр у Сассуоло 36 набранных очков и 9-е место в турнирной таблице Серии А, а в активе Удинезе 32 балла и 10-я строчка.

Удинезе — Сассуоло 2:0

Голы: Льоренте, 42, Перейра, 90+3

Удинезе: Муссо — Нуйтинк, Де Майо, Бонифаци (Бекао, 86) — Ларсен, Уолас, Арслан (Макенго, 73), Де Пауль, Молина — Перейра, Льоренте (Несторовски, 86)

Сассуоло: Консильи — Кириакопулос, Феррари, Марлон, Тольян — Локателли, Айхан (Дефрель, 65) — Траоре (Джуричич, 46), Лопес (Обьянг, 78), Берарди — Распадори (Капуто, 46)

Предупреждения: Де Пауль — Локателли