Италия

Уэльский хавбек Ювентуса пропустит несколько недель из-за травмы.

Полузащитник туринского Ювентуса Аарон Рэмси может пропустить ближайшие поединки сборной Уэльса в отборочном этапе ЧМ-2022 из-за травмы. Об этом сообщает Goal.com.

Накануне пресс-служба "старой синьоры" заявила, что 30-летний валлиец не сможет принять участие в ближайшем матче против Кальяри, но сроков его восстановления не называла.

По информации источника, Рэмси будет вынужден пропустить около 20 дней. Это означает, что он также пропустит игру против Беневенто, а также поединки против сборных Бельгии, Чехии и Мексики.

В нынешнем сезоне Рэмси провел 26 поединков во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал пять ассистов.

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