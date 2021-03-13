Италия

Наружу выплыли некоторые подробности переноса матча.

Матч изначально должен был быть сыгран 4 октября, однако Наполи не явился в Турин в связи с запретом органов здравоохранения Неаполя из-за карантина.

Сначала Серия А засчитала техническое поражение гостям, однако затем решила переиграть матч после апелляции неаполитанцев.

Поединок перенесли на 17 марта, однако в пятницу, 12 марта, руководство лиги по просьбе двух клубов перенесло матч на 7 апреля.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на II Mattino, объясняя желание обеих команд, Наполи провел бы три выездных матча подряд с Миланом, Ювентусом и Ромой за семь дней в период, когда в команде много травмированных.

Для Ювентуса пауза выгодна тем, что можно расслабиться и сбросить напряжение после неудачи в Лиге чемпионов.

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