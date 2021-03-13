Наружу выплыли некоторые подробности переноса матча.
Ювентус - Наполи, getty images
13 марта 2021, 14:34
Матч изначально должен был быть сыгран 4 октября, однако Наполи не явился в Турин в связи с запретом органов здравоохранения Неаполя из-за карантина.
Сначала Серия А засчитала техническое поражение гостям, однако затем решила переиграть матч после апелляции неаполитанцев.
Поединок перенесли на 17 марта, однако в пятницу, 12 марта, руководство лиги по просьбе двух клубов перенесло матч на 7 апреля.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на II Mattino, объясняя желание обеих команд, Наполи провел бы три выездных матча подряд с Миланом, Ювентусом и Ромой за семь дней в период, когда в команде много травмированных.
Для Ювентуса пауза выгодна тем, что можно расслабиться и сбросить напряжение после неудачи в Лиге чемпионов.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.