Италия

Наставник Милана прокомментировал неудачную игру его команды в матче против Наполи.

В рамках 27-то тура итальянской Серии А Милан на своем поле принимал неаполитанский Наполи, и не сумел в конечном итоге справиться с давлением соперников в начале второго тайма, в результате чего получил минимальное поражение (0:1), которое серьезно усложнит ему процесс борьбы против соседей по городу за чемпионский титул.

Милан — Наполи 0:1 Видео гола и обзор матча

Главный тренер "россонери" Стефано Пьоли на послематчевом интервью признал, что его "команда допустила слишком много ошибок по ходу игры, не сумев в полной мере восстановиться после матча Лиги Европы УЕФА посреди недели.

"Моя команда смотрелась неплохо, даже несмотря на усталость. Нам противостоял хорошо собранный соперник, и первый тайм получился действительно сложным. Слишком много ошибок с нашей стороны было допущено, даже вне прессинга Наполи. К сожалению, это стало ключевым в нашем поражении.

Второй тайм мы начали лучше, чем Наполи, но потеря мяча у своих ворот обошлась нам очень дорогой ценой. Данная игра показала, что просто хорошо перемещать мяч по полю недостаточно для того, чтобы обыграть Наполи. Теперь, нам надо вновь готовиться к еврокубковому матчу, после чего думать о Фиорентине.

У Интера сейчас есть прекрасная возможность не думать о международной арене и добиваться результатов в чемпионате, но мы не должны смотреть ни позади, ни вперед себя, а лишь сосредоточиться на своей игре.

Это была тяжелая неделя. В игре против Наполи я увидел свою команду такой, которая могла бы одержать победу, но, в итоге, проиграла. Нам сейчас непросто в плане подбора кадров, к примеру, нет ярко выраженного нападающего. Попробуйте представить Интер без Лаутаро и Лукаку, или Ювентус, но без Роналду, Мораты и Кьезы.

Мы вернулись из Манчестера лишь в три часа ночи утром в пятницу, 12 марта. Очевидно, что команда не успела восстановиться в полной мере. Однако, я не намекаю на то, что еврокубка на не нужны. Наоборот! Мы бы никогда не отказались от участия в них. Такой график можно было ожидать, если ты ведешь борьбу во всех турнирах. Мы сейчас занимаем второе место, что же, будем стараться его удержать", — подытожил Пьоли.

В следующем туре Милан ожидает гостевое противостояние против Фиорентины во Флоренции.