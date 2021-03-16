Италия

Защитник хочет остаться в нынешней команде.

Защитника Интера Алессандро Бастони ждет от клуба предложение о новом контракте, сообщает Calcio Mercato.

Источник утверждает, что итальянский клуб сразу же начнет переговоры о продление, как только разрешатся финансовые проблемы.

Текущий контракт Бастони с Интером подходит к завершению в июле 2023-го года.

Напомним, что итальянский клуб также желает продлить соглашение с другим защитником — Стефаном Де Вреем.

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