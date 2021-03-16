Защитник хочет остаться в нынешней команде.
Алессандро Бастони, getty images
16 марта 2021, 07:22
Защитника Интера Алессандро Бастони ждет от клуба предложение о новом контракте, сообщает Calcio Mercato.
Источник утверждает, что итальянский клуб сразу же начнет переговоры о продление, как только разрешатся финансовые проблемы.
Текущий контракт Бастони с Интером подходит к завершению в июле 2023-го года.
Напомним, что итальянский клуб также желает продлить соглашение с другим защитником — Стефаном Де Вреем.
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