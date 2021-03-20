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    20 марта 2021, 12:50

    Нагельсманн может сменить Фонсеку в Роме

    "Волки" ищут замену португальскому коучу.

    Юлиан Нагельсманн, getty images
    Юлиан Нагельсманн, getty images 20 марта 2021, 12:50

    Руководство римской Ромы ищет кандидатов, которые смогли бы заменить Паулу Фонсеку на посту главного тренера команды.

    По информации издания Football Italia, которое ссылается на La Repubblica, главным претендентом на роль нового коуча является тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн.

    Семья Фридкиных, генеральный менеджер Тиаго Пинто и консультант Чарльз Гулд уверены, что Фонсеку стоит уволить, если ему не удастся обеспечить Роме место в Лиге чемпионов в этом сезоне.

    Даже выход в четвертьфинал Лиги Европы не является основанием для боссов "волков", чтобы продлить контракт с 48-летним специалистом.

    Что касается Нагельсманна, то его действующий контракт с Лейпцигом рассчитан до лета 2023 года.

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