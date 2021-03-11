33-летний наставник Лейпцига имеет на своем столе множество вариантов продолжения тренерской карьеры.
Юлиан Нагельсманн, Getty Images
11 марта 2021, 17:41
Согласно сообщению на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB), главный тренер сборной Германии Йоахим Лев завершит свою работу на данном посту по окончанию кампании чемпионата Европы-2020.
Немецкие средства массовой информации уже успели проинформировать, что главными претендентами на пост главного тренера немецкой национальной команды являются Ханси Флик из Баварии и Юрген Клопп из Ливерпуля, при этом наставник мерсисайдцев уже заявил, что не намерен покидать свой нынешний пост ради работы в сборной Германии.
Таким образом, единственным вариантом из названных кандидатов остается Ханси Флик, и, как сообщает Bild, руководство Баварии уже определилось с главным претендентом на то, чтобы стать сменщиком титулованного специалиста.
По информации источника, этим человеком является главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн, который, вероятнее всего, и станет новым наставником Баварии в случае ухода Ханси Флика в сборную Германии после предстоящего чемпионата Европы.
При этом, нельзя не отметить, ранее авторитетное британское издание The Telegraph назвало Нагельсманна основным кандидатом на пост главного тренера Тоттенхэма в случае отставки Жозе Моуриньо. Авторитетный немецкий журналист Кристиан Фальк подтвердил, что 33-летний коуч заинтересован в этой работе.