Германия

33-летний наставник Лейпцига имеет на своем столе множество вариантов продолжения тренерской карьеры.

Согласно сообщению на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB), главный тренер сборной Германии Йоахим Лев завершит свою работу на данном посту по окончанию кампании чемпионата Европы-2020.

Немецкие средства массовой информации уже успели проинформировать, что главными претендентами на пост главного тренера немецкой национальной команды являются Ханси Флик из Баварии и Юрген Клопп из Ливерпуля, при этом наставник мерсисайдцев уже заявил, что не намерен покидать свой нынешний пост ради работы в сборной Германии.

Таким образом, единственным вариантом из названных кандидатов остается Ханси Флик, и, как сообщает Bild, руководство Баварии уже определилось с главным претендентом на то, чтобы стать сменщиком титулованного специалиста.

По информации источника, этим человеком является главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн, который, вероятнее всего, и станет новым наставником Баварии в случае ухода Ханси Флика в сборную Германии после предстоящего чемпионата Европы.

При этом, нельзя не отметить, ранее авторитетное британское издание The Telegraph назвало Нагельсманна основным кандидатом на пост главного тренера Тоттенхэма в случае отставки Жозе Моуриньо. Авторитетный немецкий журналист Кристиан Фальк подтвердил, что 33-летний коуч заинтересован в этой работе.