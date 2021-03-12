Испания

Сообщается, что функционер хочет видеть немца в своем клубе.

Ранее на Football.ua сообщалось, что главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн может сменить Моуриньо на посту главного тренера Тоттенхэма.

Вчера же, 11-го марта, появилась информация, что Нагельсманн является главным претендентом на пост наставника Баварии в случае ухода Ханса-Дитера Флика в сборную Германии.

На сегодняшний день слухи вокруг немецкого специалиста не утихают. Как сообщает Cadena SER, президент Барселоны Жоан Лапорта заинтересован в приглашении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера "сине-гранатовых".

При этом отмечается, что нынешний наставник каталонского клуба Рональд Куман может продолжить работу с Барселоной, если победит в чемпионате Испании.

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